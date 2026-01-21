Загинув ексочільник "Укренерго" Олексій Брехт: яка причина

Олексій Брехт / © Укренерго

Колишній тимчасовий виконувач обов’язків голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт загинув від ураження струмом. Смертельний інцидент стався на одній із підстанцій компанії.

Про це повідомили у ДТЕК.

«Страшна трагедія для родини українських енергетиків. Під час виконання професійних обов’язків загинув Олексій Брехт, член правління НЕК Укренерго», — йдеться в заяві.

У ДТЕК про Брехта відгукуються як про досвідченого енергетика, який зробив надзвичайно багато для української енергосистеми та її стійкості під час війни.

В компанії також висловили співчуття рідним, близьким та колегам-енергетикам.

Точні причини загибелі Брехта не вказуються, однак за даними «Економічної правди», трагедія сталася внаслідок ураження струмом на одній з підстанцій «Укренерго».

Хто такий Олексій Брехт?

Після звільнення Володимира Кудрицького з посади очільника «Укренерго» у вересні 2024 року, Наглядова рада компанії призначила Брехта виконувачем обов’язків голови правління. Він очолював компанію в цьому статусі у період від 5 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року.

Брехт — випускник НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю «Електричні станції». Професійний шлях розпочав 1999 року на Київській ГАЕС.

Протягом 2011 — 2016 років обіймав керівні посади в компанії, де курував технічну політику, питання євроінтеграції та стратегічного розвитку мереж.

До слова, нардеп Олексій Кучеренко заявив, що в Києві через дике перенавантаження померли двоє слюсарів аварійних бригад, які працювали по 2 — 3 доби без перерви. Кучеренко наголосив, що через гострий брак кадрів фахівці буквально валяться з ніг, а у багатьох фіксують психофізичне виснаження та обмороження.

Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 19 січня у столиці під час виконання робіт у квартирі помер один 60-річний слюсар. Точну причину смерті наразі встановлюють судово-медичні експерти.