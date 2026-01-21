- Дата публікації
Загинув ексочільник "Укренерго" Олексій Брехт: яка причина
Олексій Брехт загинув під час виконання професійних обов’язків.
Колишній тимчасовий виконувач обов’язків голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт загинув від ураження струмом. Смертельний інцидент стався на одній із підстанцій компанії.
Про це повідомили у ДТЕК.
«Страшна трагедія для родини українських енергетиків. Під час виконання професійних обов’язків загинув Олексій Брехт, член правління НЕК Укренерго», — йдеться в заяві.
У ДТЕК про Брехта відгукуються як про досвідченого енергетика, який зробив надзвичайно багато для української енергосистеми та її стійкості під час війни.
В компанії також висловили співчуття рідним, близьким та колегам-енергетикам.
Точні причини загибелі Брехта не вказуються, однак за даними «Економічної правди», трагедія сталася внаслідок ураження струмом на одній з підстанцій «Укренерго».
Хто такий Олексій Брехт?
Після звільнення Володимира Кудрицького з посади очільника «Укренерго» у вересні 2024 року, Наглядова рада компанії призначила Брехта виконувачем обов’язків голови правління. Він очолював компанію в цьому статусі у період від 5 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року.
Брехт — випускник НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю «Електричні станції». Професійний шлях розпочав 1999 року на Київській ГАЕС.
Протягом 2011 — 2016 років обіймав керівні посади в компанії, де курував технічну політику, питання євроінтеграції та стратегічного розвитку мереж.
До слова, нардеп Олексій Кучеренко заявив, що в Києві через дике перенавантаження померли двоє слюсарів аварійних бригад, які працювали по 2 — 3 доби без перерви. Кучеренко наголосив, що через гострий брак кадрів фахівці буквально валяться з ніг, а у багатьох фіксують психофізичне виснаження та обмороження.
Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 19 січня у столиці під час виконання робіт у квартирі помер один 60-річний слюсар. Точну причину смерті наразі встановлюють судово-медичні експерти.