Загинув цілий взвод за півтора дня: Нацгвардія розгромила окупантів на Добропільському напрямку

Російські військові / © Укрінформ

З настанням весняного тепла російські окупанти активізувалися на фронті, зокрема на Добропільському напрямку. У спробах просунутися ворог зазнає величезних втрат.

Детальніше про одну зі спроб штурмів ворога розповів офіцер бригади «Рубіж» НГУ Андрій Отченаш у коментарі «24 Каналу».

За словами військовослужбовця, намагання росіян прорватися вперед під покровом туману обернулося фатально для них.

Як СОУ знищили взвод росіян?

Ситуація на Добропільському напрямку залишається вкрай складною. З боку ворога з’являється більше особового складу. На це впливають і погодні умови, зокрема поява зелені, з якою пересуватися непомітніше стало легше.

На перебіг боїв впливає і несприятлива погода, наприклад, туман.

«За останні дні були дощі та тумани, і це дозволило противнику провести пересування. Безпілотники у таку погоду не літають, тому ми не можемо бачити противника. Вони намагаються накопичитись, заїхати на позиції. Але останні їхні штурми були невдалими: за півтори дня у них більш як взвод „двохсотих“», — розповів Андрій Отченаш.

Зазначимо, що взвод, зазвичай, налічує від 15 до 45 військовослужбовців.

Штурми росіян закінчилися великими втратами, просунутися вони не змогли.

Раніше речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що ворог готується до посилення наступальних дій на фронті. Зокрема, російські окупанти займаються відновленням боєздатності своїх підрозділів.