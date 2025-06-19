Заява Безуглої про «карму ухилянта»: військовий сказав, чи можуть покарати скандальну нардепку

Нардепка Безугла / © Facebook Мар'яни Безуглої

Реклама

Заява народної депутатки Мар’яни Безуглої про загиблого хлопця у Києві є неетичною та неемпатичною. Проте її не можуть притягнути до відповідальності за це.

Про це в ефірі “КИЇВ24” сказав журналіст та військовий Павло Казарін.

Втім слід розуміти, що заява Безуглої не порушує чинне законодавство, тож через це прокуратура не може притягнути її до якоїсь відповідальності. Там немає, наприклад, заклику «скласти зброю» і тому подібного.

Реклама

“Межа тонка і кожна людина знаходить її відповідно до кількості власної внутрішньої емпатії. Деякі речі, її не можна навчитись. Або відчуття такту є, або його немає”, — наголосив Казарін.

Раніше ми писали, що нардепка Мар’яна Безугла назвала «кармою» загибель 31-річного Дмитра через удар РФ по Києву. Мовляв, він — «ухилянт, який косив від армії на магістратурі».

Примітно, що йдеться про хлопця, фото батьків якого на руїнах будинку у Києві облетіло весь світ. Вони не відходили від місця атаки, очікуючи на гарну звістку про те, що їхній син — живий. На жаль, дива не трапилося.

Саме тому цинічні слова Безуглої викликали хвилю обурення у суспільстві.

Реклама

Удар по Києву 17 червня: головне

Вночі 17 червня російські війська завдали масованого удару по Києву. Ворог застосував безпілотники типу «Шахед» й балістичні ракети, вбивши та поранивши десятки мирних людей. Наслідки зафіксували у 7 районах столиці: Солом’янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському, Оболонському та Шевченківському.

В Офісі президента відреагували на криваву атаку. Голова ОПУ Андрій Єрмак наголосив: Росія свідомо вбиває цивільних у звичайних будинках.

Сьогодні, 19 червня, президент України Володимир Зеленський вшанував загиблих внаслідок жорстокого удару по Києву.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, під час масованої атаки 17 червня Росія цілеспрямовано вдарила по багатоповерхівках в Києві. Зокрема, у будинок на Солом’янці влучила високоточна ракета Х-101.

Реклама

За останніми даними, внаслідок масованого обстрілу Києва загинули щонайменше 28 людей. Ще понад 140 осіб дістали поранення.