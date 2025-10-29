- Дата публікації
Заява Путіна про "оточення" у Куп’янську та Покровську: що кажуть військові та РНБО
Дезінформація Кремля про «успіхи» окупантів на фронті спрямована насамперед на Сполучені Штати.
У Куп’янську та на його околицях тривають важкі бої, під час яких окупанти намагаються закріпитися в північній частині міста. При цьому українські захисники не перебувають в оточенні, про яке заявив російський президент Володимир Путін.
Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Угруповання об’єднаних сил.
У повідомленні наголосили, що будь-які заяви про «оточення» українських військ є «вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях».
«Якби російський диктатор Володимир Путін не був воєнним злочинцем, можна було б висловити жаль, що на старості років він вкотре змушений виставляти себе посміховиськом і повторювати за власними генералами брехню, в яку не зможе повірити навіть його вірна аудиторія та російські еліти», — відреагували на заяву господаря Кремля українські військові.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко також спростував заяви Путіна про те, що українські війська потрапили в оточення у Куп’янську та Покровську.
«План оточення Покровська в них є, але наразі — реалізації нема», — наголосив він.
За словами керівника ЦПД РНБО, ця дезінформація Кремля спрямована насамперед на Сполучені Штати.
«Звідси і пішли фейки про швидке „захоплення Донбасу до жовтня“ та інше, що росіяни вкидали американцям. Зараз це вже не працює, але Путін і його машина брехні продовжує жити в цьому векторі», — зазначив Коваленко.
Нагадаємо, у середу, 29 жовтня, президент держдави-агресорки Володимир Путін стверджував, що українські військові начебто заблоковані у Куп’янську та Покровську. Він навіть заявив про готовність на певний час припинити бойові дії в зоні оточення.