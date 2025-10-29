ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1139
Час на прочитання
2 хв

Заява Путіна про "оточення" у Куп’янську та Покровську: що кажуть військові та РНБО

Дезінформація Кремля про «успіхи» окупантів на фронті спрямована насамперед на Сполучені Штати.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Війна в Україні

Війна в Україні / © "Бернлі"

У Куп’янську та на його околицях тривають важкі бої, під час яких окупанти намагаються закріпитися в північній частині міста. При цьому українські захисники не перебувають в оточенні, про яке заявив російський президент Володимир Путін.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Угруповання об’єднаних сил.

У повідомленні наголосили, що будь-які заяви про «оточення» українських військ є «вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях».

«Якби російський диктатор Володимир Путін не був воєнним злочинцем, можна було б висловити жаль, що на старості років він вкотре змушений виставляти себе посміховиськом і повторювати за власними генералами брехню, в яку не зможе повірити навіть його вірна аудиторія та російські еліти», — відреагували на заяву господаря Кремля українські військові.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко також спростував заяви Путіна про те, що українські війська потрапили в оточення у Куп’янську та Покровську.

«План оточення Покровська в них є, але наразі — реалізації нема», — наголосив він.

За словами керівника ЦПД РНБО, ця дезінформація Кремля спрямована насамперед на Сполучені Штати.

«Звідси і пішли фейки про швидке „захоплення Донбасу до жовтня“ та інше, що росіяни вкидали американцям. Зараз це вже не працює, але Путін і його машина брехні продовжує жити в цьому векторі», — зазначив Коваленко.

Нагадаємо, у середу, 29 жовтня, президент держдави-агресорки Володимир Путін стверджував, що українські військові начебто заблоковані у Куп’янську та Покровську. Він навіть заявив про готовність на певний час припинити бойові дії в зоні оточення.

Дата публікації
Кількість переглядів
1139
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie