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Заявляв про втрати людей: суд скасував статус "недисциплінованого" для екскомбата 47 ОМБр Ширшина
Суд визнав: проблеми, про які свого часу писав Олександр Ширшин, знайшли підтвердження під час перевірки.
Екскомбату 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Олександру Ширшину суд скасував статус «недисциплінованого», яким визнала перевірка після того, як він публічно поскаржився на «дебільні завдання» й невиправдані втрати людей.
Про це він повідомив у Facebook.
«Недисциплінованим» Ширшина визнали ще в червні 2025 року — тоді причиною цього назвали «поширення службової інформації в соцмережах», що «заслуговує на зауваження».
Тепер суд підкреслив, що сам собою допис військовослужбовця не є дисциплінарним проступком, якщо він не містить інформації з обмеженим доступом і спрямований на привернення уваги до реальних проблем, пише Ширшин.
Крім того, суд визнав: проблеми, про які тоді писав екскомбат, знайшли підтвердження під час перевірки.
«Це рішення не означає, що командир завжди має рацію або що військові повинні розв’язувати всі питання публічно. Воно означає інше: держава не може карати людину лише тому, що її критика виявилася незручною. Закон має однаково діяти для всіх — від солдата до головнокомандувача», — написав Ширшин.
Так, суд визнав протиправним і скасував наказ головнокомандувача ЗСУ, яким станом на 2025 рік був Олександр Сирський, про перевірку дій екскомбата і зазначив, що «висновки про дисциплінарний проступок були зроблені без належного з’ясування всіх обставин».
«Дехто відмовляв мене оскаржувати рішення Сирського, типу це ж лише зауваження, воно того не вартує. Вартує. Це ще один крок до того, щоб у Збройних силах було більше справедливості, більше довіри й сильніші інституції», — додав військовий.
Скандал із комбатом Ширшиним
Нагадаємо, що у травні 2025 року комбат 47-ї ОМБр «Маґура» Ширшин подав рапорт на звільнення і поскаржився на «дебільні задачі» командування на Курському напрямку.
Згодом Ширшин пояснив, що вийшов зі своєю заявою в публічний простір після низки внутрішніх офіційних і неофіційних звернень, які були проігноровані.
У Генштабі відповіли, що створили робочу групу для вивчення викладених у публікації Ширшина обставин.
Натомість тодішній головком ЗСУ Сирський звинуватив комбата Ширшина в піарі та намаганні «привернути до себе увагу».