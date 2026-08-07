Заявляв про втрати людей: суд скасував статус "недисциплінованого" для екскомбата 47 ОМБр Ширшина

Олександр Ширшин / © ТСН

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Екскомбату 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Олександру Ширшину суд скасував статус «недисциплінованого», яким визнала перевірка після того, як він публічно поскаржився на «дебільні завдання» й невиправдані втрати людей.

Про це він повідомив у Facebook.

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«Недисциплінованим» Ширшина визнали ще в червні 2025 року — тоді причиною цього назвали «поширення службової інформації в соцмережах», що «заслуговує на зауваження».

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Тепер суд підкреслив, що сам собою допис військовослужбовця не є дисциплінарним проступком, якщо він не містить інформації з обмеженим доступом і спрямований на привернення уваги до реальних проблем, пише Ширшин.

Крім того, суд визнав: проблеми, про які тоді писав екскомбат, знайшли підтвердження під час перевірки.

«Це рішення не означає, що командир завжди має рацію або що військові повинні розв’язувати всі питання публічно. Воно означає інше: держава не може карати людину лише тому, що її критика виявилася незручною. Закон має однаково діяти для всіх — від солдата до головнокомандувача», — написав Ширшин.

Так, суд визнав протиправним і скасував наказ головнокомандувача ЗСУ, яким станом на 2025 рік був Олександр Сирський, про перевірку дій екскомбата і зазначив, що «висновки про дисциплінарний проступок були зроблені без належного з’ясування всіх обставин».

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«Дехто відмовляв мене оскаржувати рішення Сирського, типу це ж лише зауваження, воно того не вартує. Вартує. Це ще один крок до того, щоб у Збройних силах було більше справедливості, більше довіри й сильніші інституції», — додав військовий.

Скандал із комбатом Ширшиним

Нагадаємо, що у травні 2025 року комбат 47-ї ОМБр «Маґура» Ширшин подав рапорт на звільнення і поскаржився на «дебільні задачі» командування на Курському напрямку.

Згодом Ширшин пояснив, що вийшов зі своєю заявою в публічний простір після низки внутрішніх офіційних і неофіційних звернень, які були проігноровані.

У Генштабі відповіли, що створили робочу групу для вивчення викладених у публікації Ширшина обставин.

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Натомість тодішній головком ЗСУ Сирський звинуватив комбата Ширшина в піарі та намаганні «привернути до себе увагу».

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