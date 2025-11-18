Заяву на "Зимову підтримку" можна подати на "Укрпошті": подробиці

1000 грн у межах програми «Зимова підтримка» / © ТСН

Заявки на виплату допомоги від держави у 1000 грн за програмою «Зимова підтримка» відтепер приймають у відділеннях «Укрпошти».

Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Оформити письмову заявку на «Зимову підтримку» можна до 24 грудня 2025 року у будь-якому відділенні «Укрпошти». По всій країні налічується понад 26 тис. стаціонарних і мобільних відділень.

«Якщо пенсія або соціальна допомога надходить через Укрпошту, виплата нарахується автоматично — подавати заявку не потрібно», — зазначили в Мінсоцполітики.

Оформити заявку у відділенні «Укрпошти» можуть:

ті, хто отримує пенсію на банківський рахунок і не користується застосунком «Дія»;

ті, хто не має індивідуального податкового номера;

опікуни недієздатних людей та батьки, яким не вдається оформити заявку на дітей онлайн.

З собою слід взяти необхідні документи.

Нагадаємо, державна програма «Зимова підтримка» стартувала 15 листопада. Оформити заявку можна через застосунок «Дія» або у відділеннях «Укрпошти» до 24 грудня, а кошти надійдуть протягом 10 днів на спеціальну картку «Національного кешбеку». Отриману допомогу можна витрачати на комунальні послуги, ліки, українські продукти, книги або донати до червня 2026 року. Ця виплата не впливає на нарахування субсидій.