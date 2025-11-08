Заяви військових "відрізняються на 6-8 км": що насправді відбувається на Запоріжжі та Дніпропетровщині

Війна в Україні / © Associated Press

Аналітики DeepState повідомляють про значні розбіжності в заявах різних військових управлінь щодо контролю над територіями на Запоріжжі, які можуть сягати 6-8 км. Тоді як Сили Оборони Півдня заявили про повний контроль над Павлівкою та Успенівкою, за інформацією DeepState, ворог захопив ці населені пункти та заблокував українські підрозділи в Новомиколаївці.

Про це йдеться в аналізі DeepState.

Розбіжності у заявах

DeepState наголошує на тому, що інформація про ситуацію на лінії зіткнення, яка надходить від різних управлінь Сил оборони, суттєво різниться. Наприклад, начальник управління Штурмових підрозділів Манько повідомив, що ЗСУ зачистили Солодке та Рівнопілля. При цьому Сили оборони Півдня раніше заявили про повний контроль над Павлівкою та Успенівкою.

«Чому заяви різних управлінь відрізняються на 6-8 км є відкритим питанням», — зазначають аналітики.

За їхньою інформацією, ситуація протилежна офіційним заявам:

ворог захопив Успенівку та Павлівку;

підрозділи ЗСУ були заблоковані у Новомиколаївці;

бої з диверсійними групами велися в Солодкому та Рівнопіллі ;

у Привіллі, Новому та Новоуспенівському ворог має щонайменше присутність.

Деталі захоплення Успенівки

Ситуація в Успенівці погіршилася після того, як звідти забрали половину особового складу на порятунок іншої ділянки біля Вишневого. У кінці жовтня цим скористалися окупанти з 14-ї бригади спецпризначення, які групами почали заходити в село.

Росіяни швидко налагодили зв’язок і затягнули до населеного пункту піхоту з 218-го танкового полку та 394-ї мотострілецької бригади РФ. Загалом у село зайшло близько 70 груп чисельністю до двох рот.

«На закріпленні кацапи залишили 394-й, а 14-й і 218-й пішли на сусідні населені пункти», — повідомляє DeepState.

Один із батальйонів 102-ї окремої бригади ТрО намагався врятувати ситуацію в Успенівці, але, за даними аналітиків, «сили були нерівні і нічим хорошим це не закінчилося».

Нагадаємо, командир «Вовків Да Вінчі» попередив про загрозу для ще одної області. За його словами, ворог досяг «суттєвого прориву» та пробивається до Дніпропетровщини.