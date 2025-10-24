- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 836
- Час на прочитання
- 1 хв
Заяви європейських політиків та вибухи в Україні: головні новини ночі 24 жовтня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 жовтня 2025 року:
Доля заморожених активів РФ має вирішитися на саміті Європейської Ради у грудні — Дональд Туск
Фон дер Ляєн: ЄС готує механізм репараційного кредиту для України
Макрон вважає санкції США проти російських нафтових компаній поворотним моментом
Туск: якщо Китай відвернеться від Росії, то це де-факто може стати поворотним моментом у війні
РФ вдарила по Україні: де прозвучали вибухи