Укрaїнa
836
1 хв

Заяви європейських політиків та вибухи в Україні: головні новини ночі 24 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 жовтня 2025 року:

  • Доля заморожених активів РФ має вирішитися на саміті Європейської Ради у грудні — Дональд Туск Читати далі –>

  • Фон дер Ляєн: ЄС готує механізм репараційного кредиту для України Читати далі –>

  • Макрон вважає санкції США проти російських нафтових компаній поворотним моментом Читати далі –>

  • Туск: якщо Китай відвернеться від Росії, то це де-факто може стати поворотним моментом у війні Читати далі –>

  • РФ вдарила по Україні: де прозвучали вибухи Читати далі –>

