- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 348
- Час на прочитання
- 1 хв
Заяви Зеленського та атака РФ на Черкащину: головні новини ночі 17 вересня 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 вересня 2025 року:
Зеленський: три наступальні кампанії РФ провалилися, але ворог готує ще дві Читати далі –>
Зеленський: через роки росіяни та їхні діти вибачатимуться за війну Читати далі –>
Ворог атакує Черкащину ударними дронами: пошкоджено критичну інфраструктуру Читати далі –>
Атака РФ спричинила затримки поїздів: “Укрзалізниця” задіює резервні тепловози Читати далі –>
ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії – фон дер Ляєн Читати далі –>