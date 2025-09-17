ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
348
Час на прочитання
1 хв

Заяви Зеленського та атака РФ на Черкащину: головні новини ночі 17 вересня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © ТСН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 вересня 2025 року:

  • Зеленський: три наступальні кампанії РФ провалилися, але ворог готує ще дві Читати далі –>

  • Зеленський: через роки росіяни та їхні діти вибачатимуться за війну Читати далі –>

  • Ворог атакує Черкащину ударними дронами: пошкоджено критичну інфраструктуру Читати далі –>

  • Атака РФ спричинила затримки поїздів: “Укрзалізниця” задіює резервні тепловози Читати далі –>

  • ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії – фон дер Ляєн Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
348
