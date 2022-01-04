Закарпатцю, який вирощував коноплі у підземній наркофермі за кошти благодійників, дали іспитовий термін

Чоловік у суді запевняв, що вирощував все для хворого на рак брата.

48-річному закарпатцю із села Ботар, який на кошти угорського благодійного фонду примудрився облаштувати підземну наркоферму для вирощування коноплі, суд призначив іспитовий термін на 2 роки.

Про це пише місцеве видання "Закарпаття онлайн".

Суд Виноградівського районного суду визнав підозрюваного Жолта Кевера винним за ч. 2 ст. 310 ККУ (незаконний посів та незаконне вирощування конопель, у кількості 50 і більше рослин) та за ч. 1 ст. 317 ККУ (утримання місць для незаконного виготовлення наркотичних засобів) та присудив йому 4 роки позбавлення волі з призначенням іспитового терміну на 2 роки. Разом із тим вилучені 626 рослин коноплі суд вирішив знищити, а вилучену під час обшуків техніку – віддати власникам.

Нагадаємо, що наприкінці вересня 2021 року поліція на фермі закарпатця знайшла понад 620 стебел елітної коноплі, а також спеціально обладнані приміщення під землею з технікою для її вирощування, там була і система крапельного поливу, кондиціонери та витяжки, пристрої, що збагачували теплицю киснем, датчики вимірювання рівня світла, тепла та вологи, і навіть пристрої, що вимірювали кислотність ґрунту.

Вартість вилучених наркотиків оцінили у 5 млн грн. Всі рослини елітного сорту, які були вирощені максимально правильно для отримання з них якнайбільше наркотичного ефекту. Загалом правоохоронці вилучили зі сховку 684 стебла коноплі, 300 грамів уже висушеної наркотичної речовини, насіння коноплі та пістолет. Проте у матеріалах суду йдеться лише про вилучення 626 стебел коноплі.

Як повідомляли закарпатські ЗМІ, обладнання для нарколаботарій ферма Жолта Кевера придбала за кошти угорського благодійного фонду Еґана Еде, який фінансується урядом Угорщини. Згідно з даними, оприлюдненими ужгородським інтернет-виданням 0312.ua, заяву на отримання коштів для розвитку власного бізнесу до угорського фонду ще у 2018 році направила мати Жолта Кевера – Сільвія Турдо.

«У комерційному обґрунтуванні заявки на фінансову допомогу жінка попросила кошти на придбання техніки для ведення сільського господарства . Сума кошторису в заявці жінки склала 407,5 тис. грн. Того ж місяця у Берегові з жінкою було підписано договір про фінансування її підприємницької діяльності Благодійним фондом Еґана Еде на суму 2,8 млн форинтів, що на той час склало 296,2 тис. грн», – стверджує видання.

Жолт Кевер під час судового засідання повністю визнав свою вину, підтвердив, що дійсно облаштував на території власної ферми замасковане двоповерхове приміщення, де вирощував рослини коноплі. Фермер також сказав, що розкаюється і пояснив, що «хотів виготовити лікарство для хворого раком рідного брата».

Новини України: на Закарпатті чоловік облаштував на своїй фермі потужну нарколабораторію

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