Закарпатець із психічними захворюваннями раптово напав і порізав 26-річного хлопця в парку: фото

26-річний молодик відпочивав з друзями, як раптом на нього напав незнайомець.

Сьогодні вночі, 29 вересня, на Закарпатті 35-річний іршавчанин у місцевому парку порізав 26-річного мешканця села Ільниці. Чоловік напав на молодика з ножем і травмував йому шию та обличчя.

Про це повідомила пресслужба поліції Закарпаття.

"Близько першої години ночі, на лінію "102" звернувся лікар швидкої допомоги. Медик повідомив, що в приймальне відділення лікарні доставлено пацієнта з колото-різаними ранами обличчя та шиї", - розповідають правоохоронці.

Поспілкувавшись із 26-річним мешканцем села Ільниці, поліцейські з’ясували, що тілесні ушкодження він отримав у міському парку, де відпочивав разом зі своїми друзями. За словами потерпілого, нападник раптово підбіг до нього та поранив його ножем у щоку та шию, після чого втік.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Поліцейським впродовж години вдалося встановити особу зловмисника та розшукати його. Як з'ясувалось, напад скоїв 35-річний іршавчанин, який має психічні захворювання. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання під вартою.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Слідчі поліції Іршави відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганських дій в міському парку. Зараз фахівці встановлюватимуть осудність затриманого.

Нагадаємо, 27 вересня у Рівному незнайомець раптово напав на 20-річну дівчину посеред вулиці і вдарив її ножем у живіт. Жодних речей та коштів у потерпілої зловмисник не взяв і втік.

Новини України: близнюки-підлітки накинулися з ножем на незнайому перехожу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання