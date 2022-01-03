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Закарпатець отримав річний термін за паплюження єврейської ханукії

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Закарпатець отримав річний термін за паплюження єврейської ханукії

Подія сталася минулого місяця.

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області засудив місцевого жителя за наругу над ханукальною менорою, яку він скинув до річки.

Про це повідомила Об'єднана єврейська громада України у своєму Telegram-каналі.

Підсудний повністю визнав свою провину, йому призначили 1 рік позбавлення волі зі звільненням на 1 рік випробувального терміну. Засудженого звинуватили у розпалюванні національної ворожнечі та ненависті.

Нагадаємо, що подія сталась вночі 5 грудня 2021 року в Ужгороді, коли єврейська громада святкувала 7-й день Хануки. Менору, на якій запалювали свічки, молодик скинув до річки Уж. Незадовго до цього містом було розклеєно антисемітські листівки.

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