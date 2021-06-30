Закарпатець вкрав авто у знайомого і перепродав, поки той ходив у магазин: фото

Чоловік вийшов з крамниці, але автівки своєї не знайшов.
У вівторок, 29 червня, 44-річний чоловік у селі Великі Ком’яти, що на Закарпатті, вкрав у свого приятеля автомобіль і, поки той ходив у магазин по покупки, встиг його перепродати.
Свій ВАЗ власник машини залишив біля крамниці, а коли вже повернувся, автівки вже не було, розповідають у пресслужбі поліції Закарпаття.
Правоохоронці швидко знайшли викрадене авто та затримали причетного до злочину 44-річного односельчанина потерпілого.
Чуже авто той швидко перепродав мешканцю Виноградова.
Вкрадену машину поліцейські вилучили та відправили на арештмайданчик.
За скоєне затриманому загрожує до 8 років ув’язнення.
Нагадаємо, в перші дні прокату в Ужгороді вкрали сім електросамокатів.