Закарпатець за 17 тис. доларів намагався переправити 4 чоловіків до Угорщини в обхід пунктів пропуску

Ділка та 4 його "клієнтів" виявили цими вихідними в Берегівському районі.

Мешканець Берегівського району Закарпатської області за 17 тисяч доларів намагався переправити чотирьох військовозобов'язаних чоловіків на територію Угорщини в обхід пунктів пропуску.

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

Чоловіків, які намагались незаконно виїхати з України, виявили на території Берегівського району, між населеними пунктами Велика Бийгань та Косино. Вони перебували в закинутій будівлі, готуючись до подальшого незаконного перетину кордону. За попередніми даними, закарпатець загалом мав отримати за ці послуги 17 тис. доларів. Попередньо йому вже встигли заплатити 12 тис. доларів.

"Протиправну діяльність підозрюваного викрили цими вихідними. Під час огляду його автомобіля виявлено 1300 доларів США та інші речові докази", - зазначили в прокуратурі.

Мешканцю Берегівщини повідомлено про підозру в організації незаконного перетину кордону України за грошову винагороду (ч. 3 ст. 332 КК України). Суд вже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення майже 174 тис. грн застави.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів анонсував можливість створення послуги "єВідрядження", за якою військовозобов'язані чоловіки зможуть перетинати кордон у зв'язку з поїздкою у відрядження після сплати застави в розмірі 200 тисяч гривень. Наразі уряд розглядає більш бюджетну опцію - 100 тисяч гривень. Однак терміни запускання нової послуги все ще залишаються невідомими.

Читайте також: