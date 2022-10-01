Закарпатська адвокатка допомагала чоловікам-призовникам виїхати за кордон

На Закарпатті адвокатку підозрюють у нелегальній допомозі чоловікам-ухилянтам від мобілізації.

Адвокатка організувала переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон за грошову винагороду. Зокрема, одному клієнту обіцяла допомогти на вісім тисяч доларів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, що підозрювана перебувалау змові з іншими особами. Разом "підприємці" розробили механізм переправлення осіб через держкордон. Жінка домовилась із клієнтом про виготовлення для нього посвідчення водія і внесення його даних до системи "Шлях". Ухилянт мав виїхати за межі України під виглядом водія підприємства, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Адвокатка одержала частину грошових коштів - п'ять тися доларівю. Залишок суми військовозобовязаний надав спільнику жінки – водію, з яким безпосередньо перетинав кордон. Їх затримали на пункті пропуску. Водієві також повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб за межі України.

Фото: Офіс генерального прокурора

Як повідомлялося, у Росії, крім втечі за кордон, вигадують способи уникнути мобілізації. Зокрема, росіяни не гребують ламати собі кінцівки.

Читайте також: