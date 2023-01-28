Закарпатська депутатка зобразила область в кольорах угорського прапора: фото

Депутатка Закарпатської обласної ради Юдіта Петеї на своїй сторінці у Мережі розмістила фото мапи Закарпаття, половина якої пофарбована в кольори прапора Угорщини.

Про це повідомило видання "Мукачево.net" з посиланням на Facebook Петеї.

Слід зауважити, що депутка є членкинею проорбанівської партії "КМКС "Партія угорців України". До слова, допис Петеї стався на фоні її поривів до звинувачень про утиски етнічних угорців на Закарпатті.

На картинці було написано "Боже, борони Закарпаття". Депутатка згодом допис видалила фото з Facebook. Втім, він вже встиг засвітитися у Мережі.

Фото: Мукачево.net.

Скандальні заяви прем'єра Орбана

Днями під час зустрічі з журналістами в Будапешті угорський прем'єр заявив, що не вірить у перемогу України, а також вважає, що вона поступово перетворюється в некеровану руїну. Мовляв, для того, аби Захід не міг заявити про неї "як про приз".

Також Орбан заявив: накладе вето на нові санкції ЄС проти Росії, якщо вони торкнуться ядерної енергетики РФ. За його словами, санкції, запроваджені проти Росії, нібито не допомагають Україні звільнити свою територію, а лише завдають шкоди економікам європейських країн.

Крім того, Орбан висловив думку про те, що Захід почав "холодну війну". Саме тому Угорщині слід підтримувати відносини з його опонентами. Щобільше - він вважає, що його держава має бути посередницею між Заходом і Сходом.

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