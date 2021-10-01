Закарпатська "Конча Заспа": село з найбільшими будинками в Україні показали з висоти пташиного польоту

Закарпатська "Конча Заспа": село з найбільшими будинками в Україні показали з висоти пташиного польоту

В деяких з цих будинків - по 60 кімнат.

Елітне село Нижня Апша зняли з висоти пташиного польоту. Місцеві називають його закарпатською “Конча Заспою”.

Про це повідомляється на сторінці програми “Схеми” в соцмережі Facebook.

Село з розкішними будинки, які можна вважати найбільшими у країні, розташоване в двох кілометрах від Румунії. Тутешні маєтки завжди вражають туристів неабиякими масштабами. Сотні величезних будинків стоять біля дороги і більшість з них належить місцевим румунам, які становлять більшості населення в Нижній Апши.

За даними журналістів, в деяких з цих будинків - по 60 кімнат. Місцеві жителі розповіли, що заробили гроші на будівництво такого житла начебто на продажі бринзи і насіння соняшника.

Нагадаємо, ТСН розкрила таємницю розкішних палаців закарпатських румунів.

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