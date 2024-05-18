Закарпатська машина часу: унікальну печерну стоянку давніх людей взяли під охорону

Печерна стоянка, розташована на схилі гори у селі Велика Уголька Тячівського району на Закарпатті, відтепер перебуватиме під охороною. Це пам’ятка археології національного значення.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

Ще минулого року Закарпатський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокуратури та визнав протиправною бездіяльність заповідника, адже той самостійно не уклав із Департаментом культури Закарпатської ОВА охоронний договір на вказану пам‘ятку. Тож його зобов‘язали здійснити це, і таке рішення суду набрало законної сили.

У прокуратурі зазначають, що укладення такого договору надає можливості для запобігання руйнуванню і знищенню пам‘ятки, а також сприятиме її збереженню як унікального джерела історії.

Відомо, що стоянку виявили у 1972 році, розташована вона на схилі гори. Історики вказують, що виникла вона 1,5 млн - 10 тис. років до нашої ери, і була першою на Закарпатті печерною стоянкою людей кам‘яного віку. Наразі ж з її допомогою можна вивчати, як жило населення краю у часи палеоліту.

Наразі прокуратура отримала підтвердження, що Карпатський біосферний заповідник, на території якого знаходиться пам’ятка, уклав охоронний договір. Рішення суду відтак вважається реально виконаним.

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