​​Закарпатська область лідирує за кількістю хворих на коронавірус в лікарнях

У закарпатських лікарнях перебувають 954 пацієнти з коронавірусом.
У лікарнях Закарпатської області найбільша кількість хворих на COVID-19 в Україні.
Про це повідомляє канал "Коронавірус_інфо" в Telegram.
Станом на 15 грудня на Закарпатті зайнято 49,4% "ковідних" ліжок. Зараз у "ковід"-відділеннях закарпатських медзакладів лікуються 954 особи.
На другому місці по заповненості лікарнень хворими з коронавірусом — Кіровоградська область. Там "ковідні"-відділення заповнені на 44,3% (372 особи), третє місце посіла Вінницька область — 41% (1193 особи). У Запорізькій області зафіксовано найнижчий показник заповненості "ковідних" відділень в Україні — 20,3% (759 осіб).
Загалом у країні заповненість відділень хворими на COVID-19 становить 32,4%. Наразі госпіталізовано 24 272 особи.
Нагадаємо, головна епідеміологиня Закарпатської області Вікторія Тимчик заявила, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може потрапити до України з ЄС уже за кілька тижнів. Є ймовірність, що його можуть завезти на Закарпаття заробітчани, які повертатимуться додому на новорічно-різдвяні свята.
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