​​Закарпатська область лідирує за кількістю хворих на коронавірус в лікарнях

​​Закарпатська область лідирує за кількістю хворих на коронавірус в лікарнях

У закарпатських лікарнях перебувають 954 пацієнти з коронавірусом.

У лікарнях Закарпатської області найбільша кількість хворих на COVID-19 в Україні.

Про це повідомляє канал "Коронавірус_інфо" в Telegram.

Станом на 15 грудня на Закарпатті зайнято 49,4% "ковідних" ліжок. Зараз у "ковід"-відділеннях закарпатських медзакладів лікуються 954 особи.

Заповненість лікарень на Закарпатті хворими на COVID-19 / Міністерство охорони здоров’я України

На другому місці по заповненості лікарнень хворими з коронавірусом — Кіровоградська область. Там "ковідні"-відділення заповнені на 44,3% (372 особи), третє місце посіла Вінницька область — 41% (1193 особи). У Запорізькій області зафіксовано найнижчий показник заповненості "ковідних" відділень в Україні — 20,3% (759 осіб).

Загалом у країні заповненість відділень хворими на COVID-19 становить 32,4%. Наразі госпіталізовано 24 272 особи.

Нагадаємо, головна епідеміологиня Закарпатської області Вікторія Тимчик заявила, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може потрапити до України з ЄС уже за кілька тижнів. Є ймовірність, що його можуть завезти на Закарпаття заробітчани, які повертатимуться додому на новорічно-різдвяні свята.

Коронавірус в Україні: зафіксовано 355 смертей за добу

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