Закарпатська область переходить в "жовту" карантинну зону: як працюватимуть заклади освіти

У звичному форматі зможуть працювати тільки ті установи, які вакцинувалися в достатній мірі.

З наступного тижня Закарпатська область переходить в "жовту" карантинну зону. Це означає, що на віддалене навчання підуть усі заклади освіти, в яких вакциновані менше 80% персоналу.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

Так, в період карантину будуть закриті заклади освіти, в яких вакциновані менше 80% персоналу. Діти, а також студенти будуть проходити дистанційне навчання.

“Ситуацію ще можна виправити, якщо працівники освіти з повною відповідальністю поставляться до свого обов’язку дбати про здоров’я дітей і забезпечувати безперервність освітнього процесу, і зроблять першу дозу щеплення на цьому тижні. В іншому випадку заклади освіти будуть зачинені, і освітній процес призупинений до досягнення встановленого рівня вакцинації”, — підкреслив Анатолій Полосков.

Наразі традиційно навчатися можуть п'ять територіальних громад. Ще в двох знаходяться по одній школі з недостатньою кількістю вакцинацій. А 21 громада не задовольняє необхідний рівень щеплень.

“Після встановлення жовтого рівня небезпеки, всі без винятку школярі у вказаних громадах будуть знаходитися вдома замість того, щоб отримувати якісні знання в школах. Закликаю всіх освітян, хто ще не зробив щеплення, прийняти правильне рішення, і вакцинуватися, щоб не позбавляти дітей права на освіту, а батьків — права на роботу”, — додав голова Закарпатської ОДА.

Нагадаємо, що в Україні встановлять спеціальні відеокамери, які "ловитимуть" порушників карантину.

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