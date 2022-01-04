Закарпатські прикордонники виявили у вагонах із рудою із Росії тисячі пачок сигарет

Потяг прямував до Угорщини через Україну транзитом

На українсько-угорському кордоні, у пункті пропуску «Саловка», закарпатські митники спільно з прикордонниками виявили у вантажних вагонах із Росії коробки із цигарками, які були заховані під руду.

Про це йдеться на сайті Закарпатської митниці.

Потяг прямував через Україну транзитом до Угорщини. "Під час перевірки 60 вагонів в одному із них було виявлено приховані в залізорудних котунах 430 блоків сигарет. А виявили їх стражі кордону за допомогою металевих щупів та відкопали лопатами. Тютюнові вироби були ретельно приховані від митно-прикордонного контролю на глибині понад півметра", - зазначили митники.

У залізорудних котунах закарпатські митники відкопали 8600 пачок сигарет Сьогодні (04.01.21) у пункті пропуску... Опубліковано Закарпатська митниця Вівторок, 4 січня 2022 р.

Через відсутність власника прихованих товарів та особи, причетної до їх незаконного переміщення через кордон, інспектори Закарпатської митниці склали відповідний акт, а сигарети вилучили. Потяг відправився за призначеним маршрутом.

Читайте також:

В Україні дозволили щеплюватися бустерною дозою людям від 60 років: яку вакцину вводитимуть

На Запоріжжі чоловіку вибухом гранати відірвало руку

Закарпатцю, який вирощував коноплі у підземній наркофермі за кошти благодійників, дали іспитовий термін