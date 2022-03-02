Закарпатський легіон розгромив росіян: окупанти втікали, залишаючи техніку й вантажівки з боєприпасами

Відбулося кілька зіткнень із ворогом, у результаті одного з них росіяни хаотично відступили.

Після зіткнення зі 128-ю бригадою росіяни втекли, кинувши неушкоджені танки, БТР-и й вантажівки з боєприпасами.

Про це повідомляють на сторінці Закарпатського легіону.

За минулу добу підрозділи 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади продовжували утримувати рубежі в зоні бойових дій. Відбулося кілька зіткнень із ворогом, у результаті одного з них росіяни хаотично відступили, кинувши навіть неушкоджену бойову техніку.

Трофеями наших військових стали два танки, два БТР-и і три вантажівки, з боєприпасами.

"Відступ росіян мав панічний характер, оскільки покинута техніка не має жодних бойових ушкоджень. Судячи з маркування (біла літера Z), 128-й бригаді намагалися протистояти східні сили збройних сил Росфедерації. Відтепер трофейна техніка служитиме Збройним Силам України й працюватиме проти колишніх господарів", - йдеться в повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: