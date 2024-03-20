Закарпатський таксист спробував заробити 2500 доларів за одну поїздку: що він вигадав (фото)

В Ужгородському районі Закарпаття прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції та СБУ за 800 метрів від кордону зі Словаччиною затримали місцевого таксиста, який перевозив мешканця Одеської області.

Як повідомляють у пресслужбі ДПСУ, таксист за 2 500 доларів погодився перевезти одесита до прикордоння і вказати йому шлях для нелегальної переправи до Словаччини.

На початку березня перевізник отримав від свого клієнта аванс за оборудку у розмірі 1 500 доларів і домовився з ним про дату й час зустрічі. У визначений день таксист довіз його до місця, звідки одесит мав рухатися далі пішки.

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Обох затримали в районі населеного пункту Паладь-Комарівці під час передавання другої частини коштів у розмірі 38 600 гривень.

У пресслужбі ДПСУ повідомили, що таксиста підозрюють в тому, що це була не єдина така його поїздка. Раніше він уже шукав вихідців зі східних і південних регіонів України та за грошову винагороду організовував для них незаконний перетин кордону в межах Ужгородського району.

“Організатора незаконної схеми затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому винесено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави в розмірі 151 400 гривень”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в пункті пропуску "Косино" затримали громадянина Угорщини, який вербував українок виїжджати до країн Азії для надання сексуальних послуг. Він намагався вивезти 25-річну українку з Ужгорода.

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