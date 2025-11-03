Закарпаття — новий напрям медичного туризму: як дістатися до краси без кордонів

© pixabay.com

І якщо раніше лідером медичного туризму вважався Київ, сьогодні новим центром приваблення стає Закарпаття— регіон, який поєднує медицину, природу та комфортну логістику.

Чому саме Закарпаття

Закарпаття — це унікальний простір, де поєднуються гірський клімат, чисте повітря та м’які температурні коливання. Усе це створює ідеальні умови для післяопераційного відновлення.Для пацієнтів, які проходять період реабілітації після пластичних операцій, важливі спокій, якість повітря й відсутність стресових факторів. Тут усе це — у базовому наборі.

Крім того, географічне розташування Закарпаття дає очевидну перевагу: до регіону зручно дістатись із більшості європейських столиць. Менше доби — і ви вже в Ужгороді, у кількох кроках від клініки.

«Закарпаття має всі передумови, щоб стати медичним хабом для Європи. Тут є спокій, природа, інфраструктура й фахівці, яких обирають не лише українці, а й пацієнти з-за кордону», — зазначає засновник клініки Lita Plus Сергій Дербак .

Як дістатися: прості маршрути з Європи

Ужгород — це місто, де Україна буквально стикається з ЄС. Кордони зі Словаччиною та Угорщиною — у межах 10–15 хвилин.Серед найзручніших маршрутів:

З Відня чи Будапешта — прямий потяг до станції Чоп , звідки до Ужгорода лише 20 хвилин.

Із Праги — нічний потяг, який прибуває до Чопа вранці.

Зі Словаччини — автобуси та поїзди через Кошице.

З Кошице (аеропорт) — регулярні автобуси та трансфери до Ужгорода.

Крім того, для пацієнтів клініки Lita Plus організовується індивідуальний трансфер будь-якого класу: від преміум-авто до комфортного групового транспорту.

«Ми співпрацюємо лише з перевіреними партнерами. Водії проходять інструктаж щодо перевезення пацієнтів після операцій — вони обережні, уважні та завжди готові допомогти. Безпека і комфорт для нас — ключові», — наголошує Сергій Дербак.

Lita Plus — приклад нового стандарту в пластичній хірургії

Клініка Lita Plus вже понад десять років є однією з найвідоміших в Україні у сфері пластичної та реконструктивної хірургії. Зараз вона розташована в самому серці Ужгорода — поруч із історичним центром міста.Наразі триває будівництво нової клініки — великого медичного комплексу, що стане найбільшою клінікою пластичної хірургії в Україні .

Її архітектура продумана до деталей:

окремий операційний корпус із найновішим обладнанням,

стаціонарний блок для комфортного перебування пацієнтів,

зони відпочинку ,

вікна з видом на Невицький замок — символ Закарпаття.

«Ми створюємо клініку, в якій усе — від освітлення до розташування розеток — продумано для безпеки пацієнта. Це про стандарти, яких досі не було в Україні», — додає Сергій Дербак.

Lita Plus проводить повний спектр операцій — від блефаропластики, фейсліфтингу, мамопластики, абдомінопластики до ліпосакції, ринопластики та реконструктивних втручань.У клініці також розвинена естетична медицина — пацієнти можуть поєднати хірургічне втручання з апаратними чи ін’єкційними процедурами (наприклад, Morpheus8, CO₂-лазер, екзосомна терапія, біоревіталізація).

Повний супровід: від консультації до повернення додому

Для іноземних пацієнтів передбачено онлайн-консультації, підбір програми операції, допомога з проживанням та доглядом після втручання.

«Ми хочемо, щоб людина, яка приїжджає до нас із-за кордону, не відчувала жодних бар’єрів. Від моменту приїзду до від’їзду все має бути організовано й комфортно», — розповідає Сергій Дербак.

Медичний туризм, що змінює уявлення

Те, що ще кілька років тому здавалося винятком, сьогодні стає нормою: Україна приймає пацієнтів із Чехії, Словаччини, Австрії, Німеччини, Польщі та інших країн.Вони їдуть сюди не тому, що «дешевше», а тому що отримують рівень, який можна порівняти з європейськими клініками, але в атмосфері турботи, доступності та людяності.

«Сучасна пластична хірургія — це не просто операція. Це досвід, сервіс, логістика і філософія поваги до людини. І ми раді, що саме Україна стає частиною цієї нової культури медицини», — підсумовує Сергій Дербак.