Закарпаття готове прийняти переселенців зі Сходу і побоюється "угорського питання"

Влада регіону веде перемовини із санаторіями та власниками готельного бізнесу, які зможуть розмістити у себе людей.

Закарпаття готове приймати вимушених переселенців зі Сходу у разі необхідності.

Про це розповів голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, влада вже зараз веде перемовини із санаторіями та власниками готельного бізнесу, які зможуть розмістити у себе людей.

"Кожна область країни у разі війни повинна мати свою роль, Закарпаття в даному випадку розглядається як та територія, де можуть тимчасово розміститися громадяни, які постраждали внаслідок воєнних дій на сході України. У нас в області є напрацьований зрозумілий механізм дій на такий випадок", — сказав Микита.

Він сказав, що на тлі чуток про ймовірне вторгнення РФ до регіону прибуло вже багато українців із інших регіонів.

"Люди знімають квартири, будинки, хтось бажає придбати тут нерухомість. І влада, і місцеве населення сприятимуть їхньому комфортному перебуванню в регіоні", — сказав Микита.

"Угорське питання"

Як повідомляє "Суспільне", очільник ОДА Віктор Микита зазначив, що країна-агресорка ймовірно захоче використати "угорське питання" для дестабілізації ситуації на Закарпатті.

За його словами, минулого тижня в регіоні побував заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Модьор, який висловив підтримку Україні.

"Біля нас — кордони чотирьох країн НАТО. Будь-які маневри ворожих літаків на території регіону є неможливими, бо їм доведеться перетинати кордони ЄС. Тому перше завдання ворога на Закарпатті — дестабілізувати ситуацію всередині області", — сказав Микита.

Саме тому через можливі провокації Росії силовики на Закарпатті посилено охоронятимуть угорські й словацькі дипломатичні та культурні установи.

Нагадаємо, що Ryanair прибрала Харків та Херсон зі своєї системи бронювання.

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