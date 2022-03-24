Закарпаття придбало 12 броньованих мікроавтобусів для особливо важливих евакуаційних операцій

Закарпаття придбало 12 броньованих мікроавтобусів для особливо важливих евакуаційних операцій

Закарпатська обласна військова адміністрація у співпраці з підприємцями регіону придбала 12 броньованих мікроавтобусів для проведення евакуації населення в найгарячіших точках України.

Про це розповів голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Facebook.

За словами Микити, мікроавтобуси призначені для проведення особливо важливих операцій –евакуації громадян в умовах ведення активних бойових дій та інших важливих місій.

«Враховуючи, що колони постійно обстрілюють, існує реальна загроза життю наших громадян, тож Закарпаття не стоїть осторонь. Ми допомагаємо захистити людей, використовуючи всі можливості», – зазначив він.

Загальна вартість придбаного автотранспорту – близько 12 млн гривень. Транспорт вже прямує до місць призначення.

Голова Закарпаття подякував підприємцям за допомогу та підкреслив, що завдяки спільним зусиллям підвищується загальна обороноздатність армії.

«Сьогодні наша область виконує завдання, які виходять далеко за межі краю та допомагають зберегти життя тисяч людей на лінії зіткнення», – заявив Микита.

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