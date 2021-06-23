Закарпаття заливає дощами: людей попередили про загрозу паводків

Погода на Закарпатті дощова і вітряна.

Поки одні регіони України потерпають від шаленої спеки, Закарпатську область заливають сильні дощі. Місцевих мешканців попереджають про можливе пiдтоплення деяких населених пунктів.

Про це інформують у ДСНС.

Так, у другiй половинi доби 23 червня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,5 - 1,0 метра над поточними рівнями. Також є загроза формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць населених пунктів, можливе утворення невеликих селевих потоків (паводок).

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у Закарпатській області 23 червня мінлива хмарність, місцями дощі, грози. Вітер із поривами до 15-20 м/с.

Нагадаємо, у Закарпатській області в Рахівському районі рясні дощі призвели до пошкодження дороги, у результаті чого туристи, які відпочивали у лісі, виявилися заблокованими.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини України: підтоплена Буковина – як жителі долають наслідки негоди

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання