Закатували до смерті: у Харкові коп і судмедексперт вирішили швидко розкрити вбивство (фото)

Правоохоронці забили підозрюваного до смерті пластиковою пляшкою.

У Харкові в катуванні з його подальшим приховуванням підозрюють поліцейського та судово-медичного експерта. Чоловік, з якого ймовірно знущались правоохоронці, помер.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратрура.

"У листопаді 2019 року на території одного з районів області вбито чоловіка. На місце вбивства прибули правоохоронці, де при спілкуванні зі свідками дізнались, що померлий чоловік товаришував з місцевим мешканцем. З метою найшвидшого розкриття вбивства заступник начальник одного з відділів поліції ГУНП в області та оперуповноважений вирішили використати недозволені методи досудового розслідування для отримання даних про можливу причетність чоловіка. Ввечері того самого дня вони приїхали до чоловіка, надягнули на нього кайданки, доправили до відділу поліції, де упродовж тривалого часу почергово били його заповненою водою пластиковою пляшкою", - розповіли у прокуратурі.

Крім того, зазначають у відомстві, встановлено, що "судово-медичний експерт склав та надав органу досудового розслідування завідомо неправдиві висновки судово-медичної експертизи, в яких умисно не вказав наявність у потерпілого тілесних ушкоджень, спричинених чоловіку працівниками поліції".

6 січня 2021 року оперуповноваженому та судово-медичному експерту повідомлено про підозру.

Санкція ч. 2 ст. 127 КК України, яка інкримінується оперуповноваженому, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Судово-медичному експерту загрожує покарання у виді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Нагадуємо, на Волині чоловіки заради розваги розстріляли лебедя.

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