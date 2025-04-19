ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
567
Час на прочитання
1 хв

Жах на Київщині: троє чоловіків катували підлітка та знімали це на відео

За скоєне фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
На Київщині затримали трьох чоловіків, які катували 16-річного хлопця та знімали знущання на телефон

На Київщині затримали трьох чоловіків, які катували 16-річного хлопця та знімали знущання на телефон / © pixabay.com

У Київській області поліцейські затримали трьох чоловіків, які жорстоко побили та морально принижували 16-річного хлопця. Вони знімали знущання на телефон, спричинивши неповнолітньому тілесні ушкодження та сильні психологічні страждання.

Як повідомили в Білоцерківському районному управлінні поліції Київщини, про інцидент повідомив брат потерпілого.

У ході оперативно-розшукових заходів, уже за годину правоохоронці вийшли на нападників. Ними виявилися 29-річний та двоє 26-річних жителів Маловільшанської громади.

"За місцями проживання фігурантів та місцем події поліцейські провели обшуки, під час яких вилучили знаряддя злочину та інші речові докази", — повідомила старша інспекторка з комунікацій Білоцерківського райуправління поліції.

Зловмисників затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Суд обрав усім запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Чоловікам повідомили про підозру.

Нагадаємо, у Києві, 18 квітня побили військового. Там група підлітків накинулись на чоловіка та били його руками і ногами. Наразі всіх фігурантів затримано, наймолодшому — 15 років.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie