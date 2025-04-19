Жах на Київщині: троє чоловіків катували підлітка та знімали це на відео

На Київщині затримали трьох чоловіків, які катували 16-річного хлопця та знімали знущання на телефон / © pixabay.com

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У Київській області поліцейські затримали трьох чоловіків, які жорстоко побили та морально принижували 16-річного хлопця. Вони знімали знущання на телефон, спричинивши неповнолітньому тілесні ушкодження та сильні психологічні страждання.

Як повідомили в Білоцерківському районному управлінні поліції Київщини, про інцидент повідомив брат потерпілого.

У ході оперативно-розшукових заходів, уже за годину правоохоронці вийшли на нападників. Ними виявилися 29-річний та двоє 26-річних жителів Маловільшанської громади.

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"За місцями проживання фігурантів та місцем події поліцейські провели обшуки, під час яких вилучили знаряддя злочину та інші речові докази", — повідомила старша інспекторка з комунікацій Білоцерківського райуправління поліції.

Зловмисників затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Суд обрав усім запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Чоловікам повідомили про підозру.

Нагадаємо, у Києві, 18 квітня побили військового. Там група підлітків накинулись на чоловіка та били його руками і ногами. Наразі всіх фігурантів затримано, наймолодшому — 15 років.