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Жах на Київщині: троє чоловіків катували підлітка та знімали це на відео
За скоєне фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.
У Київській області поліцейські затримали трьох чоловіків, які жорстоко побили та морально принижували 16-річного хлопця. Вони знімали знущання на телефон, спричинивши неповнолітньому тілесні ушкодження та сильні психологічні страждання.
Як повідомили в Білоцерківському районному управлінні поліції Київщини, про інцидент повідомив брат потерпілого.
У ході оперативно-розшукових заходів, уже за годину правоохоронці вийшли на нападників. Ними виявилися 29-річний та двоє 26-річних жителів Маловільшанської громади.
"За місцями проживання фігурантів та місцем події поліцейські провели обшуки, під час яких вилучили знаряддя злочину та інші речові докази", — повідомила старша інспекторка з комунікацій Білоцерківського райуправління поліції.
Зловмисників затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Суд обрав усім запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.
Чоловікам повідомили про підозру.
Нагадаємо, у Києві, 18 квітня побили військового. Там група підлітків накинулись на чоловіка та били його руками і ногами. Наразі всіх фігурантів затримано, наймолодшому — 15 років.