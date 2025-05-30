Жах у багатоповерхівці: франківець перетворив житло на сміттєзвалище

Сміття / © Pixabay

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У багатоповерхівці в Івано-Франківську один із мешканців тривалий час накопичує у власній квартирі гори непотребу.

Про це повідомив місцевий Telegram-канал «Івано-Франківськ 24/7».

За словами сусідів, чоловік не виносив сміття понад 10 років. У під’їзді стоїть нестерпний сморід, поширились таргани та підвищилась вологість.

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На відео, оприлюдненому очевидцями видно, що приміщення квартири — кімнати, кухня, коридор і навіть ванна — повністю завалені мотлохом. Підлога місцями підтоплена. Через це інші мешканці змушені жити в умовах антисанітарії.

© скрін з відео

За словами очевидців, чоловік поводиться агресивно, а іноді навіть кидається на людей, які намагаються викликати служби.

Попри неодноразові скарги, вирішити ситуацію не вдалося. Люди сподіваються, що розголос змусить владу та відповідальні інстанції втрутитись.

Нагадаємо, раніше ми писали, що священник розповів, чи можна виносити сміття з дому ввечері.

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