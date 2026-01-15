Жах у дитбудинку на Франківщині: чиновниця "не помічала" катування батьком 7 дітей

Насильство над дітьми / © Pexels

В Івано-Франківській області начальниця служби у справах дітей отримала підозру через службову недбалість. Попри численні скарги вчителів на катування вихованців дитячого будинку сімейного типу з боку їхнього батька, посадовиця складала звіти про «благополуччя» родини.

Про це повідомили поліція Івано-Франківської області та обласна прокуратура.

Слідство встановило, що 2022 року дитбудинок сімейного типу, в якому виховувалися семеро дітей, переїхав до Галицького району Івано-Франківської області. Контроль за умовами проживання родини та безпекою дітей мали здійснювати працівники служби у справах дітей.

Втім, за даними прокуратури, керівниця служби у справах дітей Галицької міської ради фактично усунулася від виконання своїх посадових обов’язків.

«Про факти насильства посадовицю неодноразово інформувала директорка ліцею, де навчалися діти. Згідно із законом, очільниця служби мала негайно провести перевірку та винести питання на Комісію з питань захисту прав дитини. Однак вона не вжила жодних заходів для припинення насильства та вилучення дітей із небезпечного середовища», — зазначили правоохоронці.

За три роки чиновниця, за версією слідства, здійснила сім планових перевірок та оформила відповідні акти. У звітах вона вказувала, що батьки-вихователі належно виконують свої обов’язки, попри те що особисто з дітьми жодного разу не спілкувалася.

Крім того, слідчі встановили завдання значних фінансових збитків державі. У період від 2022 до 2025 року на утримання дітей батькам-вихователям було перераховано понад 3,3 млн грн соціальних виплат.

Посадовиці оголосили підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків. Ця стаття передбачає від двох до п’яти років ув’язнення, із забороною обіймати певні посади та штрафом.

Що відомо про катування батьком дітей на Прикарпатті?

Нагадаємо, у вересні 2025 року стало відомо, що на Івано-Франківщині судитимуть батька-вихователя дитбудинку сімейного типу, який протягом трьох років систематично катував сімох прийомних дітей. Обвинувачений застосовував до п’яти малолітніх та двох неповнолітніх вихованців психологічний тиск, обмеження в їжі, приниження та фізичне насильство, використовуючи шланги, паски та кабелі. Чоловік змушував дітей до виснажливих фізичних «покарань» та важкої праці, спричиняючи їм глибокі моральні й фізичні страждання.