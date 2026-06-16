Жах у Нікополі: РФ навмисне вдарила FPV по цивільних — серед вбитих людина на кріслі колісному (фото 18+)

Удар по Нікополю 16 червня / © Олександр Ганжа

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Російські війська завдали чергового цинічного удару по цивільних мешканцях у місті Нікополь на Дніпропетровщині.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, ворог поцілив FPV-дроном по людях, які пересувалися дорогою.

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Російський удар забрав життя трьох людей: матері та сина — жінки 87 років та 51-річного чоловіка. Особу третьої загиблої людини зараз встановлюють правоохоронці. Одна людина, що загинула, була на кріслі колісному.

«Цілили навмисне, і бачили, куди цілять. Це їхнє справжнє обличчя», — додав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

© Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

© Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Раніше ми писали, що у Нікополі росіяни розстріляли подружжя, яке гуляло біля свого будинку.

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