- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 74
- Час на прочитання
- 1 хв
Жах у Нікополі: РФ навмисне вдарила FPV по цивільних — серед вбитих людина на кріслі колісному (фото 18+)
Внаслідок атаки загинули троє осіб, серед яких 87-річна мати та її 51-річний син.
Російські війська завдали чергового цинічного удару по цивільних мешканцях у місті Нікополь на Дніпропетровщині.
Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, ворог поцілив FPV-дроном по людях, які пересувалися дорогою.
Російський удар забрав життя трьох людей: матері та сина — жінки 87 років та 51-річного чоловіка. Особу третьої загиблої людини зараз встановлюють правоохоронці. Одна людина, що загинула, була на кріслі колісному.
«Цілили навмисне, і бачили, куди цілять. Це їхнє справжнє обличчя», — додав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Раніше ми писали, що у Нікополі росіяни розстріляли подружжя, яке гуляло біля свого будинку.