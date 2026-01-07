Жах у ТЦК на Івано-Франківщині: затримано спільника начальника, який калічив людей

ДБР затримало військового зі взводу охорони районного ТЦК та СП на Прикарпатті / © Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань затримало військового зі взводу охорони районного ТЦК та СП в Івано-Франківській області, який разом із начальником катував військовозобов’язаних. Один із потерпілих отримав настільки тяжкі травми, що лікарі були змушені видалити йому внутрішній орган.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Працівники ДБР затримали військового одного з районних ТЦК Прикарпаття, який разом із керівництвом принижував і бив військовозобов’язаних. У листопаді 2025 року правоохоронні повідомили про підозру начальнику цього ж центру комплектування.

Після перевірки скарг громадян на побиття, катування та вимагання коштів в одному з ТЦК Прикарпаття, а також після офіційних повідомлень у медіа, до правоохоронців почала надходити значно більша кількість заяв від постраждалих. Люди повідомляли про протиправні дії групи військовослужбовців РТЦК, яку очолював керівник установи. У межах досудового розслідування слідчі зафіксували численні факти приниження та незаконного застосування фізичної сили.

Зокрема, правоохоронці встановили, що військові ТЦК застосували насильство до чоловіка лише через його відмову проходити флюорографічне обстеження. За даними слідства, офіцер разом із солдатом вивели потерпілого в коридор, де один із них утримував чоловіка силоміць, а інший завдав йому щонайменше п’ять ударів. Після цього з потерпілого зірвали одяг і примусово доправили до кабінету рентгенографії.

Побиття при цьому не припинялося — фігуранти також застосували сльозогінний газ, розпиливши його потерпілому в обличчя.

Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень чоловік зазнав тяжких травм і потребував хірургічного втручання з видаленням одного з органів.

Дії керівника та його підлеглого кваліфіковано як катування, вчинене представником держави. Покарання за такий злочин — до 12 років ув’язнення.

Суд узяв офіцера та його підлеглого під варту без права на внесення застави.

Триває досудове розслідування. Перевіряються можливі аналогічні факти катування людей працівниками цього ТЦК.

До слова, в Одесі поліція встановила двох військовослужбовців Пересипського РТЦК, які на початку грудня побили 27-річного захисника, звільненого з полону в червні. Конфлікт із застосуванням сили стався під час перевірки військово-облікових документів, унаслідок чого потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.