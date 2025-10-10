Жах у Запоріжжі: чоловік вклав гранату в руки знайомій, вона загинула (фото)

Фото з місця злочину в Запоріжжі, де чоловік підірвав гранатою знайому / © Поліція Запорізької області

У Запоріжжі під час конфлікту 35-річний чоловік висмикнув чеку з гранати і вклав боєприпас у руки своїй знайомій. Жінка загинула від отриманих травм, а двоє очевидців отримали осколкові поранення.

Про це повідомила поліція Запорізької області.

Інцидент із гранатою стався у Заводському районі Запоріжжя у ніч проти 8 жовтня. Під час сварки зі знайомою 35-річний чоловік висмикнув чеку з боєприпасу та через відкриті вхідні двері до квартири без жодних поясненьвклав його у руки 31-річній жінці. Граната вибухнула і жінка загинула від отриманих травм.

У момент детонації поруч із жінкою у під’їзді були ще двоє людей. Вони зазнали осколкових поранень.

Зловмисник намагався сховатися від правоохоронців, щоб уникнути покарання. На розшук чоловіка зорієнтували усі наряди поліції.

На місці інциденту правоохоронці зібрали речові докази, опитали свідків і опрацювали відеозаписи з камер нагляду. Аналіз зібраної інформації дозволив протягом декількох годин встановити, розшукати та затримати фігуранта.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами та в умисному вбивстві. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

До слова, напередодні в Одесі чоловік, обурений шумом під будинком, кинув у компанію людей кілька страйкбольних гранат. Унаслідок вибуху постраждав сам правопорушник. Поліція вилучила уламки та ще п’ять аналогічних гранат і відкрила провадження за статтею про хуліганство.