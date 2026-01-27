Жах в Одесі після обстрілу: діри в будинках і руйнування закладів освіти (фото, відео)

Руйнування будинку в Одесі через атаку 27 січня / © скриншот з відео

Російська масована нічна атака на Одесу пошкодила житлові будинки і заклади освіти, спричинивши пожежі. Найбільших руйнувань зазнав професійний ліцей, який лише нещодавно відновили після попереднього обстрілу.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Руйнування в Одесі

Унаслідок нічного обстрілу Одеси пошкоджений заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №14. Вибуховою хвилею там вибито вікна, а також пошкоджено міжкімнатні двері.

Найсерйозніших руйнувань знову зазнав Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури. Заклад лише нещодавно постраждав від чергового удару ворожих безпілотників — тоді було знищено понад 200 вікон і пошкоджено окремі навчальні лабораторії.

Цієї ночі ворог повторно атакував ліцей. Один із провідних закладів професійної освіти міста й області зазнав значних ушкоджень. У будівлі спалахнула пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.

Наразі на місцях працюють усі відповідні служби: вони фіксують наслідки обстрілу та оцінюють завдані збитки. Дані уточнюються.

Кіпер додав, що 27 січня заклади освіти Одеської області працюють дистанційно через складні погодні умови. Про подальші рішення та можливі зміни в організації навчального процесу повідомлять додатково.

Люди під завалами

Очевидці розповіли, що у підвалі одного з будинків під завалами опинилася 86-літня жінка, яка пересувається за допомогою ходунців. За словами місцевих мешканців, у тому підвалі немає ні світла, ні тепла, ні води. Вони наполягають на якнайшвидшому порятунку бабусі. На місці працюють рятувальники.

Місцеві телеграм-канали з посиланням на слова надзвичайників інформують, що під завалами будинку можуть перебувати троє людей.

Руйнування в Одесі після нічної російської атаки зняли на фото й відео. На кадрах видно потрощені заклади освіти і діри в житлових будинках.

Руйнування в Одесі через нічний обстріл 27 січня (10 фото) © скриншот з відео © скриншот з відео © скриншот з відео © скриншот з відео © Олег Кіпер / Одеська ОВА © Олег Кіпер / Одеська ОВА © Олег Кіпер / Одеська ОВА © Олег Кіпер / Одеська ОВА © Олег Кіпер / Одеська ОВА © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Дата публікації 10:30, 27.01.26

Нагадаємо, у ніч проти 27 січня російські війська масовано атакували Одесу дронами. У місті постраждали 22 людини. Сталися пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків, дитсадка та магазину. На місцях влучань розгорнуто штаби допомоги та працюють екстрені служби.

За даними ДСНС, під час цієї атаки на Одесу зафіксовано понад 10 влучань, що призвели до значних руйнувань житлових будинків, зокрема дев’ятиповерхівки та чотириповерхового дому. Надзвичайники врятували 14 осіб, серед яких троє дітей, проте під завалами однієї з будівель можуть перебувати ще щонайменше три людини. Окрім житлового сектору, пошкоджень зазнали автівки та культурно-релігійна споруда.