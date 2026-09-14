ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1735
Час на прочитання
1 хв

Захарова відповіла Сікорському на заяву про можливу війну з Росією

У Путіна відреагували на заяву польського голови МЗС про можливу війну з Росією.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Захарова

Захарова / © Associated Press

Речниця МЗС Росії Марія Захарова зробила черзгову цинічну заяву про війну. Так, вона відреагувала на слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про можливий напад Росії на Польщу.

Про це Захарова написала у Telegram.

У відповідь Захарова звинуватила Сікорського в русофобії.

«Русофобія головного мозку», — заявила представниця російського МЗС.

Її коментар став черговою різкою реакцією російської дипломатії на заяви польських посадовців щодо потенційної російської агресії та готовності Польщі протистояти їй.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в разі прямого нападу Росії Варшава та її союзники мали б значну військову перевагу над РФ. За його словами, ключовою перевагою є авіація — союзники мають близько 2,5 тисячі літаків. Сікорський також наголосив на можливості завдавати далекобійних ударів по російській території. «У Росії немає жодних шансів перемогти нас», — підсумував польський міністр.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie