Захарова відповіла Сікорському на заяву про можливу війну з Росією

Захарова / © Associated Press

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Речниця МЗС Росії Марія Захарова зробила черзгову цинічну заяву про війну. Так, вона відреагувала на слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про можливий напад Росії на Польщу.

Про це Захарова написала у Telegram.

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У відповідь Захарова звинуватила Сікорського в русофобії.

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«Русофобія головного мозку», — заявила представниця російського МЗС.

Її коментар став черговою різкою реакцією російської дипломатії на заяви польських посадовців щодо потенційної російської агресії та готовності Польщі протистояти їй.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в разі прямого нападу Росії Варшава та її союзники мали б значну військову перевагу над РФ. За його словами, ключовою перевагою є авіація — союзники мають близько 2,5 тисячі літаків. Сікорський також наголосив на можливості завдавати далекобійних ударів по російській території. «У Росії немає жодних шансів перемогти нас», — підсумував польський міністр.

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