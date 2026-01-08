Захід України паралізували снігопад та ожеледиця: яка ситуація на дорогах (відео)

Заметені снігом дороги на заході України / © скриншот з відео

У західних областях України 8 січня через сильні сніг та ожеледицю паралізований рух на автодорогах. Очевидці зняли на відео, як машини пробуксовують у снігу та стоять у довжелезних заторах. Визволяти автомобілі із снігових заметів допомагають рятувальники.

Про це повідомила ДСНС України та телеграм-канали.

Ситуація на дорогах Львівщини, Тернопільщини та Рівненщини

За даними соцмереж, через снігову негоду практично зупинився рух трасою Львів — Тернопіль. Там утворюються затори та стаються аварії.

У Львові просять обмежити поїздки на авто.

«Прохання і до мешканців. Якщо є можливість — не користуйтесь приватним авто. Перенесіть зустрічі, попередьте керівника, що будете пізніше», — закликав міський голова Львова Андрій Садовий.

У ДСНС також поінформували про ускладнений рух на дорогах через сніг та ожеледицю. Рятувальники у регіонах уже допомагають людям.

Так, у Рівненській області через негоду на трасі Київ — Чоп надзвичайники автівки зі снігових заметів. У Стрийському районі Львівської області допомогли медикам дістатися до хворого в селищі Славське. «Швидка» не могла самотужки подолати крутий підйом через слизьку дорогу.

Обмеження руху в Івано-Франківській області

Поліція Івано-Франківської області попередила водіїв великовагового транспорту про обмеження руху 8 січня через негоду. Обмеження запровадили від 8:00 на ділянці автодороги державного значення Р-21 Долина — Хуст (км 19+000 — км 45+039) — на ділянці с. Шевченкове Вигодської територіальної громади до Торунського перевалу.

На автодорогах Прикарпаття збільшено кількість нарядів поліції. Правоохоронці проводять патрулювання, моніторять ситуацію, допомагають водіям та працівникам комунальних служб.

Підрозділи ДСНС працюють цілодобово та готові реагувати на надзвичайні ситуації. Водночас рятувальники закликали пам’ятати, що найкраща допомога у негоду — це обачність.

Поліція обмежила рух на Прикарпатті / © Поліція Івано-Франківської області

Поради водіям від ДСНС у зв’язку зі снігопадом

Не вирушайте без потреби в далекі поїздки. Якщо це неможливо — переконайтеся, що у вашому багажнику є:

лопата і трос, щоби звільнитися зі снігової пастки;

зимовий омивач та повний бак пального, щоб зігріти салон у разі зупинки;

світловідбивачі — жилет зробить вас помітним для інших водіїв у хуртовину;

запас тепла — термос із чаєм, ковдра або термоковдра;

зв’язок — павербанк й офлайн-карти.

«Якщо бачите попередження про хуртовину або ожеледицю — залишайтеся вдома», — наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, напередодні в Україні було оголошено жовтий рівень небезпеки через потужні снігопади, ожеледицю та туман, що спричинили транспортний колапс і сплеск травматизму. На Рівненщині рятувальники на руках несли пацієнтку з інсультом крізь замети до «швидкої», а на Житомирщині визволяли зі снігової пастки автобус із 15 пасажирами. Сталося 185 ДТП по всій країні. Поки Львів потерпає від заторів і буксування електротранспорту, синоптики прогнозують посилення морозів та нові хуртовини.