Захід України ризикує замерзнути взимку більше, ніж прифронтові міста: експерт пояснив, у чому річ

Опалення і російська атака / © ТСН.ua

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Західні регіони України ризикують зіткнутися з серйозними проблемами з опаленням під час зимових атак з боку Росії через слабшу підготовку місцевої влади. Прифронтові Суми та Миколаїв можуть виявитися стійкішими за деякі західні міста.

Таку думку директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко висловив на пресконференції.

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Що буде з опаленням взимку в разі російський атак

Харченко пояснив, що найбільші проблеми взимку можуть виникнути в містах, де система теплопостачання залежить лише від кількох котелень.

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«В містах, де реально є дві-три котельні, в разі їх знищення є суттєвий виклик і проблема, що робити. Бо багатоквартирні будинки опалювати нецентралізованим способом буде практично неможливо», — сказав він.

За словами експерта, масштаб наслідків можливих російських атак залежатиме, зокрема, від того, наскільки ретельно місцева влада підготувалася до пошкодження критичної інфраструктури.

«Якщо котельні будуть атаковані і знищені, міста залишаться перед дуже суттєвою загрозою. І дуже залежить від того, як вони готувалися. І в нас знову парадокс, коли міста типу Миколаєва і Сум можуть опинитися в технічно кращому стані, ніж певні міста Західної України через одну просту причину. В Миколаєві та Сумах добре знали, що буде погано. Вони інтенсивно готувалися до найбільш негативних сценаріїв», — розповів Харченко.

Він наголосив, що рівень підготовки до можливих ударів по критичній інфраструктурі в різних містах суттєво відрізняється.

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Відключення світла взимку в Україні можуть тривати до 12 годин

Експерт також назвав тривалі відключення електроенергії одним із головних викликів майбутньої зими. За його оцінкою, за температури повітря до -10 градусів у деяких регіонах тривалість планових обмежень може становити 10-12 год. на добу.

«Планові відключення можуть сягати 10-12 годин в енергодефіцитних регіонах Київ, Одеса, частина Сумщини, Чернігівщини«, — сказав Харченко.

Водночас він зазначив, що за умов м’якшої погоди тривалість обмежень електропостачання може бути меншою. Водночас ситуація з аварійними відключеннями світла значною мірою залежатиме від інтенсивності російських атак на енергетичну інфраструктуру.

За словами експерта, після масованих ударів по енергооб’єктах російські війська можуть ще протягом восьми-десяти годин запускати дрони, через що ремонтні бригади не матимуть можливості безпечно розпочати відновлювальні роботи.

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Як готують до зими школи у Львові та Києві

До слова, через російські удари по інфраструктурі Київ живе в режимі відключень світла під загрозою втрати тепла. У відповідь на подібні виклики у Львові біля шкіл, лікарень та інших установ встановлюють близько 100 дров’яних котелень.

Київська влада не планує наслідувати приклад Львова. У КМДА зазначають, що мають 69 мобільних котелень для лікарень і соцзакладів, але для пів тисячі шкіл цього недостатньо. Масове встановлення дров’яних котлів у КМДА вважають недоцільним через загрозу суцільного диму над містом. Попри те, що торік 45% шкіл у двох районах Києва залишалися без тепла, конкретних рішень для найвразливіших закладів не пропонують.

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