Захід заливатиме, а на півдні очікується спека: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цими вихідними

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цими вихідними / © ТСН

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Цими вихідними в Україні переважатиме тепла літня погода з температурою до +29 градусів, проте в багатьох регіонах пройдуть дощі з грозами. Найбільше опадів синоптики прогнозують у західних та північних областях, тоді як на сході та півдні утримається переважно суха погода.

Детальніше про погоду в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, вихідні (6-7 червня) в Україні будуть теплими.

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Вдень очікується температура повітря від +22 до +27 градусів тепла.

«Свіжіше — у західній половині, вищі градуси — у південній. Короткочасні дощі, подекуди з грозами, найбільш ймовірні в західних, північних областях та на Вінниччині. На решті території або без істотних опадів, або якісь кілька крапель», — повідомляє Діденко.

У Києві 6 червня очікується до +26 градусів, у неділю, 7 червня, буде дещо свіжіше — до +23 градусів, водночас ймовірні короткочасні дощі.

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі для NV розповіла, що у суботу та неділю, більшу частину України — північ, центр і південь — накриють невеликі дощі з грозами. У цих регіонах вдень очікується від +20 до +26 градусів тепла, а на півдні та південному сході повітря прогріється аж до +29 градусів вище нуля.

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За словами Птухи, у західних областях буде помітно прохолодніше: термометри покажуть усього від +18 до +23 градусів вище нуля. Водночас синоптикиня зазначає, що літнє тепло втримається і наступного тижня — на півдні країни стовпчики піднімуться до +30.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, 6 червня в країні буде хмарно з проясненнями. У західних, вдень і в Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернівецькій областях пройдуть помірні, місцями значні дощі, грози.

На решті території України опадів не очікується. На Закарпатті і Прикарпатті вночі та вранці подекуди буде туман.

Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +14 до +19 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +24…+29 градусів тепла, у західних областях буде дещо свіжіше — очікується від +20 до +25 градусів вище нуля.

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© Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 6 червня буде хмарно з проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень ймовірні помірні, місцями значні дощі із грозами.

Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів тепла.

У столиці 6 червня вночі очікується від +17 до +19 градусів тепла, вдень повітря прогріється від +26 до +28 градусів тепла.

Погода у Львові

У суботу, 6 червня, погоду у Львівській області визначатимуть атмосферні фронти з заходу, повідомляють синоптики.

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Загалом по області очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, а вдень можливий град, через що оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища на Львівщині 6 червня / © Укргідрометцентр

Вночі та вранці погіршиться видимість через слабкий туман (до 500–1000 метрів). Вітер буде північно-західним зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +11 до +16 градусів тепла, а вдень підніметься до +18…+23.

У Львові також буде хмарно з проясненнями, але основні опади пройдуть уночі — очікується короткочасний дощ із грозою. Вдень у місті буде сухо. Ніч і ранок також супроводжуватимуться слабким туманом.

Стовпчики термометрів уночі покажуть від +13 до +15 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +20…+22 градусів тепла.

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Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 6 червня буде хмарно із проясненнями. Вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди із грозами.

Вранці місцями зберігатиметься туман, видимість становитиме 200-500 м. Вітер дутиме південний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів вище нуля.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься в межах від +15 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +25 градусів вище нуля.

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Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 6 червня буде мінлива хмарність без опадів. Вітер дутиме східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +12 до +17 градусів тепла;

вдень від +25 до +30 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів покажуть:

вночі від +15 до +17 градусів тепла;

вдень від +26 до +28 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 6 червня буде хмарно із короткочасними проясненнями. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер дутиме північно-східний зі швикдістю 5 — 10 м/с.

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Температура повітря по області вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів вище нуля.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +13 до +15, вдень очікується до +28 градусів тепла.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні влітку 2026-го.

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