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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Західні дипломати можуть залишити Київ: у ЗМІ розкрили, що відбувається за лаштунками

Західні дипломати готують евакуацію з Києва на випадок ударів РФ по місіях.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Посольство США в Києві

Посольство США в Києві / © Associated Press

Західні дипломати опрацьовують варіанти перенесення своїх представництв із Києва до Львова або на схід Польщі. Це станеться у разі, якщо Росія почне цілеспрямовано атакувати іноземні місії.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на власні джерела.

Офіційно дипломати заявляють про намір залишатися у столиці, щоб не давати Кремлю привід для пропаганди та не створювати враження, ніби Україну залишають. Проте зазначається, що у приватних розмовах двоє високопоставлених представників закордонних місій підтвердили підготовку екстрених планів евакуації.

Причиною для занепокоєння стали дані про плани Росії завдати масованого удару по українській енергетиці. Про загрозу використання до 1000 ракет, дронів і керованих бомб європейських колег попередив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Зазначається, що в разі атаки під ударом опиняться ТЕС, ГЕС, підстанції та котельні, що загрожує гуманітарною кризою. Як зазначив західний дипломат у Києві, ціль Росії — «заморозити Київ і повернути його в кам’яний вік», додавши, що ситуація з безпекою стрімко погіршується.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія розпочала нову хвилю ракетно-дронових ударів по Україні та Києву, націлившись на енергетику й залишки економіки напередодні зими.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у вересні Путін наказав російським військовим скасувати будь-які «правила» та обмеження під час повітряних атак на Україну.

Також за словами Зеленського, мета РФ ще від 2022 року, щоб українці залишили Київ і «щоб можна було показати: якщо у вас немає столиці, то у вас немає країни».

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