Західні дипломати можуть залишити Київ: у ЗМІ розкрили, що відбувається за лаштунками

Посольство США в Києві / © Associated Press

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Західні дипломати опрацьовують варіанти перенесення своїх представництв із Києва до Львова або на схід Польщі. Це станеться у разі, якщо Росія почне цілеспрямовано атакувати іноземні місії.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на власні джерела.

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Офіційно дипломати заявляють про намір залишатися у столиці, щоб не давати Кремлю привід для пропаганди та не створювати враження, ніби Україну залишають. Проте зазначається, що у приватних розмовах двоє високопоставлених представників закордонних місій підтвердили підготовку екстрених планів евакуації.

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Причиною для занепокоєння стали дані про плани Росії завдати масованого удару по українській енергетиці. Про загрозу використання до 1000 ракет, дронів і керованих бомб європейських колег попередив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Зазначається, що в разі атаки під ударом опиняться ТЕС, ГЕС, підстанції та котельні, що загрожує гуманітарною кризою. Як зазначив західний дипломат у Києві, ціль Росії — «заморозити Київ і повернути його в кам’яний вік», додавши, що ситуація з безпекою стрімко погіршується.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія розпочала нову хвилю ракетно-дронових ударів по Україні та Києву, націлившись на енергетику й залишки економіки напередодні зими.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у вересні Путін наказав російським військовим скасувати будь-які «правила» та обмеження під час повітряних атак на Україну.

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Також за словами Зеленського, мета РФ ще від 2022 року, щоб українці залишили Київ і «щоб можна було показати: якщо у вас немає столиці, то у вас немає країни».

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