Західні регіони заллє дощами: прогноз погоди на 12 вересня

Сьогодні, 12 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. У деяких областях України пройдуть сьогодні значні дощі.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«У західних областях вночі значні дощі, вдень помірні, на Рівненщині та Хмельниччині місцями значні дощі. На решті території без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями короткочасний дощ із грозою», — йдеться в повідомленні.

Температура вдень становитиме +18…23°С. У південній частині потепліє до +26°С. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві очікується мінлива хмарність. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вдень становитиме +18…23°С. У Києві без опадів, вдень у межах +21…23°С.

