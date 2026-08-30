ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
871
Час на прочитання
1 хв

Захід України сколихнув землетрус

Це вже не перший випадок сейсмічної активності в регіоні за останні місяці.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
За класифікацією землетрусів, він відноситься до не відчутних

За класифікацією землетрусів, він відноситься до не відчутних

Сьогодні, 30 серпня, близько 06:38 у Новоушицькій громаді Хмельницької області зафіксували підземні поштовхи магнітудою 1,7.

Про це повідомляється на сайті Головний центр спеціального контролю.

Його магнітуда — 1,7 (за шкалою Ріхтера), а стався на глибині 3 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.

Нагадаємо, 9 липня у Новоушицькій громаді на Хмельниччині зафіксували землетрус.

А 7 липня у Полтавській області стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували на території Лохвицької громади, що у Миргородському районі.

Крім того, 8 травня землетрус магнітудою 2 стався поблизу міста Виноградів на Закарпатті. Підземні поштовхи були зафіксовані о 9:47 та, згідно з класифікацією сейсмологів, належали до невідчутних.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie