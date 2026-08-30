Захід України сколихнув землетрус

За класифікацією землетрусів, він відноситься до не відчутних

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Сьогодні, 30 серпня, близько 06:38 у Новоушицькій громаді Хмельницької області зафіксували підземні поштовхи магнітудою 1,7.

Про це повідомляється на сайті Головний центр спеціального контролю.

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Його магнітуда — 1,7 (за шкалою Ріхтера), а стався на глибині 3 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.

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Нагадаємо, 9 липня у Новоушицькій громаді на Хмельниччині зафіксували землетрус.

А 7 липня у Полтавській області стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували на території Лохвицької громади, що у Миргородському районі.

Крім того, 8 травня землетрус магнітудою 2 стався поблизу міста Виноградів на Закарпатті. Підземні поштовхи були зафіксовані о 9:47 та, згідно з класифікацією сейсмологів, належали до невідчутних.

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