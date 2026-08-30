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Захід України сколихнув землетрус
Це вже не перший випадок сейсмічної активності в регіоні за останні місяці.
Сьогодні, 30 серпня, близько 06:38 у Новоушицькій громаді Хмельницької області зафіксували підземні поштовхи магнітудою 1,7.
Про це повідомляється на сайті Головний центр спеціального контролю.
Його магнітуда — 1,7 (за шкалою Ріхтера), а стався на глибині 3 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.
Нагадаємо, 9 липня у Новоушицькій громаді на Хмельниччині зафіксували землетрус.
А 7 липня у Полтавській області стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували на території Лохвицької громади, що у Миргородському районі.
Крім того, 8 травня землетрус магнітудою 2 стався поблизу міста Виноградів на Закарпатті. Підземні поштовхи були зафіксовані о 9:47 та, згідно з класифікацією сейсмологів, належали до невідчутних.