На західному кордоні України черги на виїзд: що відбувається

Кордон / © facebook.com/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Реклама

Пасажиропотік на західних напрямках державного кордону України протягом минулої доби залишався високим: кордон з країнами Європейського Союзу та Молдовою перетнули понад 100 тисяч осіб.

Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України («Західний кордон») у Facebook.

За інформацією прикордонної служби, 3 січня через пункти пропуску на західному кордоні України загалом пройшли 104 тисячі громадян та майже 18 тисяч транспортних засобів. Йдеться про ділянки кордону з країнами ЄС, а також з Республікою Молдова в межах Чернівецької області.

Реклама

В’їзд на територію України за добу здійснили близько 50 тисяч осіб, з яких переважну більшість — 45 тисяч — становили громадяни України. У напрямку виїзду з країни прикордонники оформили 54 тисячі осіб.

Найбільш інтенсивний рух зафіксовано на українсько-польському кордоні. За даними ДПСУ, у напрямку Польщі за минулу добу прослідували близько 35 тисяч громадян. Решта подорожувальників перетинали кордон у напрямку інших держав Європейського Союзу та Молдови.

Крім того, протягом доби прикордонні підрозділи оформили 63 вантажні транспортні засоби з гуманітарною допомогою, які прямували через західні пункти пропуску.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на кордоні України пункти пропуску у Львівській та Волинській областях працюють в умовах підвищеного навантаження.