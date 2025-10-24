ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
664
1 хв

Жахіття у Херсоні: росіяни влаштували смертельний обстріл, фото

Окупанти крили вогнем Херсон від самого ранку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

У Херсоні росіяни поцілили у багатоповерхівку ударними дронами та вбили трьох осіб.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

«24 жовтня 2025 року російські військові масовано вдарили із реактивних систем залпового вогню житлові масиви Херсона. За попередньою інформацією, загинуло двоє жінок та 11 цивільних отримали поранення, серед них 16-річний підліток. Інформація про потерпілих уточнюється», — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Наслідки атаки / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Постраждалі перебували на вулиці та у власних домівках у момент атак. Семеро людей госпіталізовано до медичних закладів.

Крім цього, обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури.

Згодом очільник ОВА Олександр Прокудін повідомив про ще одну загиблу: «Смертельні поранення дістала 46-річна жінка, яка перебувала у маршрутному таксі. Нині її особу встановлюють».

Наслідки ворожого удару / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Наслідки ворожого удару / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Раніше стало відомо, що РФ вгатила по Кіровоградщині, без світла залишилися у 19 населених пунктах.

