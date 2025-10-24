- Дата публікації
Жахіття у Херсоні: росіяни влаштували смертельний обстріл, фото
Окупанти крили вогнем Херсон від самого ранку.
У Херсоні росіяни поцілили у багатоповерхівку ударними дронами та вбили трьох осіб.
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.
«24 жовтня 2025 року російські військові масовано вдарили із реактивних систем залпового вогню житлові масиви Херсона. За попередньою інформацією, загинуло двоє жінок та 11 цивільних отримали поранення, серед них 16-річний підліток. Інформація про потерпілих уточнюється», — йдеться у повідомленні.
Постраждалі перебували на вулиці та у власних домівках у момент атак. Семеро людей госпіталізовано до медичних закладів.
Крім цього, обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури.
Згодом очільник ОВА Олександр Прокудін повідомив про ще одну загиблу: «Смертельні поранення дістала 46-річна жінка, яка перебувала у маршрутному таксі. Нині її особу встановлюють».
