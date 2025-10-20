- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 681
- Час на прочитання
- 1 хв
Жахлива ДТП на Черкащині: двоє загиблих, фото
На трасі не розминулися дві автівки. Загинули водій та пасажирка легковика.
На трасі Канів — Кременчук сталася смертельна ДТП — зіткнулися дві автівки.
Про це повідомили у поліції Черкаської області.
«Водій автомобіля „ЗАЗ Славута“ на нерегульованому перехресті не надав перевагу в русі та зіткнувся з автомобілем „Ford Focus“. У результаті аварії 73-річна пасажирка авто „ЗАЗ Славута“ загинула на місці. 75-річний керманич від отриманих травм помер у лікарні», — йдеться у повідомленні відомства.
За фактом ДТП, що спричинила загибель кількох осіб, відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, в Одесі водій автівки збив подружжя, яке переходило дорогу. Чоловік помер на місці від отриманих травм, а жінку доправили до лікарні.