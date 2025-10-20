ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
681
1 хв

Жахлива ДТП на Черкащині: двоє загиблих, фото

На трасі не розминулися дві автівки. Загинули водій та пасажирка легковика.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
На місці ДТП

На місці ДТП

На трасі Канів — Кременчук сталася смертельна ДТП — зіткнулися дві автівки.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

«Водій автомобіля „ЗАЗ Славута“ на нерегульованому перехресті не надав перевагу в русі та зіткнувся з автомобілем „Ford Focus“. У результаті аварії 73-річна пасажирка авто „ЗАЗ Славута“ загинула на місці. 75-річний керманич від отриманих травм помер у лікарні», — йдеться у повідомленні відомства.

У ДТП загинуло двоє осіб

У ДТП загинуло двоє осіб

За фактом ДТП, що спричинила загибель кількох осіб, відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в Одесі водій автівки збив подружжя, яке переходило дорогу. Чоловік помер на місці від отриманих травм, а жінку доправили до лікарні.

