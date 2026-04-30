Жахлива ДТП на Черкащині: людей розкидало на дорозі
Зіткнення двох автомобілів сталося у селі Княжа на Звенигородщині. Інформація про загиблих учтонюється.
У Черкаській області у четвер, 30 квітня, сталася жахлива смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення двох автомобілів люди, які в них перебувало, вилетіли на дорогу. Є загиблі.
Про це повідомляють очевидці, публікуючи відео та фото з місця аварії в місцевих Telegram-каналах.
«Людей після зіткнення розкидало по дорозі, мають серйозні травми, ймовірно, є загиблі. На місці вже працюють рятувальники та медики», — пишуть в соцмережах.
За словами очевидців, одразу після аварії загинуло троє людей, ще один помер після прибуття медиків.
У поліції Черкаської області повідомили, що інформація про постраждалих наразі уточнюється.
«Поліцейські встановлюють обставини та причини аварії. Рух транспорту може бути ускладнений», — йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що зіткнення двох автомобілів сталося у селі Княжа на Звенигородщині.
Нагадаємо, нещодавно на Київщині сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участі шести транспортних засобів.