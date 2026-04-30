Жахлива ДТП на Черкащині: людей розкидало на дорозі

ДТП на Черкащині / © Національна поліція Черкаської області

У Черкаській області у четвер, 30 квітня, сталася жахлива смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення двох автомобілів люди, які в них перебувало, вилетіли на дорогу. Є загиблі.

Про це повідомляють очевидці, публікуючи відео та фото з місця аварії в місцевих Telegram-каналах.

«Людей після зіткнення розкидало по дорозі, мають серйозні травми, ймовірно, є загиблі. На місці вже працюють рятувальники та медики», — пишуть в соцмережах.

За словами очевидців, одразу після аварії загинуло троє людей, ще один помер після прибуття медиків.

У поліції Черкаської області повідомили, що інформація про постраждалих наразі уточнюється.

«Поліцейські встановлюють обставини та причини аварії. Рух транспорту може бути ускладнений», — йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що зіткнення двох автомобілів сталося у селі Княжа на Звенигородщині.

