На місці аварії

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У Черкаській області сталася смертельна ДТП – на дорозі зіткнулися мотоцикл та автівка.

Про жахливу аварію повідомили у поліції.

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«Унаслідок зіткнення автомобіля та мотоцикла загинув 18-річний пасажир, 16-річний керманич двоколісного від отриманих травм помер у лікарні», — йдеться у повідомленні.



Попередньо поліцейські встановили, що 16-річний водій мотоцикла «Текен 300», не обрав безпечної швидкості руху та дистанції, не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем «Renault», який рухався попереду в попутному напрямку.



Зараз розслідування триває.

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Нагадаємо, у Львові сталася масштабна аварія за участю трамвая, автобуса, мікроавтобуса та кількох легкових автомобілів. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження дістали водійка трамвая, водій автомобіля Ford і пасажир автобуса.

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