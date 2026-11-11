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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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196
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Жахлива ДТП на Черкащині: водій помер одразу, а його пасажир — у лікарні

Унаслідок зіткнення на місці аварії загинув 18-річний пасажир мотоцикла, а 16-річний керманич від отриманих травм помер у лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На місці аварії

На місці аварії

У Черкаській області сталася смертельна ДТП – на дорозі зіткнулися мотоцикл та автівка.

Про жахливу аварію повідомили у поліції.

«Унаслідок зіткнення автомобіля та мотоцикла загинув 18-річний пасажир, 16-річний керманич двоколісного від отриманих травм помер у лікарні», — йдеться у повідомленні.

Попередньо поліцейські встановили, що 16-річний водій мотоцикла «Текен 300», не обрав безпечної швидкості руху та дистанції, не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем «Renault», який рухався попереду в попутному напрямку.

Зараз розслідування триває.

Нагадаємо, у Львові сталася масштабна аварія за участю трамвая, автобуса, мікроавтобуса та кількох легкових автомобілів. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження дістали водійка трамвая, водій автомобіля Ford і пасажир автобуса.

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