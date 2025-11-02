Жахлива ДТП на Івано-Франківщині: суддя на Lexus збила двох людей на переході

На місці аварії

В Івано-Франківському районі суддя, керуючи автомобілем Lexus, наїхала на двох пішоходів, які йшли пішохідним переходом. Внаслідок ДТП загинув чоловік, інший отримав легкі ушкодження.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

«На місце аварії одразу прибули працівники ДБР. Проведено огляд місця події, вилучено автомобіль, речові докази, допитано свідків. У судді відібрано зразки крові для проведення токсикологічної експертизи», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Судді вже оголосили про підозру, їй загрожує до восьми років вʼязниці. Також до Вищої ради правосуддя подали клопотання щодо надання згоди на її затримання.

