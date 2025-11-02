ТСН у соціальних мережах

208
1 хв

Жахлива ДТП на Івано-Франківщині: суддя на Lexus збила двох людей на переході

Водійка збила двох пішоходів на переході. Один із них загинув. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці аварії

В Івано-Франківському районі суддя, керуючи автомобілем Lexus, наїхала на двох пішоходів, які йшли пішохідним переходом. Внаслідок ДТП загинув чоловік, інший отримав легкі ушкодження.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

«На місце аварії одразу прибули працівники ДБР. Проведено огляд місця події, вилучено автомобіль, речові докази, допитано свідків. У судді відібрано зразки крові для проведення токсикологічної експертизи», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Судді вже оголосили про підозру, їй загрожує до восьми років вʼязниці. Також до Вищої ради правосуддя подали клопотання щодо надання згоди на її затримання.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині загинули четверо військовослужбовців.

208
