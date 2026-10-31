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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
566
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1 хв

Жахлива ДТП на Івано-Франківщині: загинуло подружжя

На дорогі не розминулися дві автівки. Поліція з’ясовує, хто спровокував смертельну аварію.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На місці ДТП

На місці ДТП

У Бурштині на автодорозі Н-10 сталася смертельна ДТП - двоє загиблих.

Про це повідомили у поліції.

Попередньо встановлено, що зіткнулися автомобілі Toyota Land Cruiser та Daewoo Lanos.

«У результаті аварії загинули водій та пасажирка автомобіля Daewoo Lanos. Це — подружжя, місцеві мешканці віком 88 та 79 років», — йдеться у повідомленні.

За кермом Toyota Land Cruiser перебував 28-річний мешканець Косівського району. У салоні автомобіля також перебували троє пасажирів. Попередньо, ніхто з них не постраждав.

На місці аварії

На місці аварії

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, автобус з’їхав з вузької звивистої дороги та впав з 20-метрового виступу. Точні обставини аварії одразу не були з’ясовані, і зараз триває розслідування.

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