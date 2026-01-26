ТСН у соціальних мережах

434
1 хв

Жахлива ДТП на Харківщині: загинуло немовля (фото)

У Харківській області на трасі сталася смертельна ДТП — водій не впорався з керуванням.

Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії

На Харківщині сталася ДТП, внаслідок якої загинула двомісячна дитина. Також травмувань зазнали 24-річна жінка та чотирирічна дитина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківщини.

Аварія сталася на автодорозі Берестин-Полтава. За попередньою інформацією, 26-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб з’їхав на узбіччя та перекинувся.

На місці ДТП

На місці ДТП

«В результаті аварії тілесні ушкодження отримали пасажири автомобіля — 24-річна жінка та чотирирічна дитина. Двомісячна дитина від отриманих травм загинула», — йдеться у повідомленні поліції.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, на Закарпатті в ДТП потрапив мікроавтобус з дітьми, які їхали на відпочинок до Карпат. Медики зазначають, що загрози для життя постраждалих немає, їхній стан оцінюється як стабільний. Обставини аварії з’ясовуються.

